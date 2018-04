Go Glockenbach!

× Erweitern Foto: Frank Zuber Magic Bar Tour

Am 30. Mai startet wieder die „Magic Bar Tour“ durchs Glockenbachviertel. Rund vierzig Lokale, Bars und Kneipen werden sich an der Aktion beteiligen, bei der man mit einem Couponheft in der Hand das Viertel neu entdecken kann. In allen Locations gibt es zu diesem Anlass allerlei Schmankerl und Vergünstigungen, oftmals über die Nacht des 30. Mai hinaus. Erstmals werden auch kulturelle Angebote mit von der Partie sein. Die Liste aller Locations wird auf Plakaten und online veröffentlicht, alle Teilnehmenden können wieder über eine App ihre Lieblingslocation mit dem schönsten Angebot des Abends wählen. Merkt euch diesen Termin jetzt schon vor – es wird der beste Szenebummel des Jahres! Alle Infos natürlich auch in der Leo-Maiausgabe!

www.magicbartour.de