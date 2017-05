Gewalt • Ist man als Schwuler noch sicher?

Am 13. Mai ging ein wahrer Aufschrei durchs Netz und die Münchner Szene. Wie Marcel Rohrlack 2015 wurde wieder ein Schwuler brutal angegriffen und schwer verletzt. Wir sprachen mit Gregor, der immer noch nicht sicher sein kann, ob die Nerven seiner Gesichtsmuskulatur vollständig wiederhergestellt werden können.

Wie hat sich die Polizei verhalten?

Ich wurde zuerst mal gefragt, ob ich was getrunken hätte. Es wurde dann auch ein Alkoholtest gemacht, bevor gefragt wurde, wie es mir geht. Die weitere Kommunikation läuft jetzt wohl über den Postweg, man hat sich aber am 16. Mai bei mir auch telefonisch gemeldet.

Fühlst du dich sicher?

Ich hab mir natürlich immer gesagt, mir passiert so was nicht. Ich bin jetzt auch nicht gerade jemand, der schwul auffällt. Heterolike nennt man das wohl. (lacht) Ich dachte auch, ich könnte mich wehren. Und obwohl ich schon viel gehört habe, dass die Stimmung schlechter ist im Glockenbach, Beleidigungen zunehmen, hab ich es einfach nicht ernst genommen. Ich würde jetzt nicht mehr Händchen haltend durchs Viertel laufen. Ich bin jetzt wirklich ängstlicher. Das ist schade.

Deine Reaktion und Forderung?

Ich lasse mich nicht vertreiben. Ich werde auch trotzdem weiter dort ausgehen. Die vielen positiven Kommentare und Besserungswünsche helfen und tun gut. Ich will aber auf jeden Fall die Politik und die Szene wachrütteln: Wacht auf. Da muss etwas passieren! Was genau, müssen die da oben entscheiden, aber so darf es nicht weitergehen.

Ein der Redaktion bekannter schwuler Szenegeschäftsmann, der namentlich nicht genannt werden will, äußerte sich gegenüber Leo in ähnlicher Richtung. Gruppen junger Männer, vielfach mit mutmaßlichem Migrationshintergrund, würden im Glockenbackviertel regelmäßig verbal übergriffig und hätten schon mehrfach Regenbogenfahnen heruntergerissen. Die Stimmung sei angespannt.

Die Fahndung:

Drei Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren, der Haupttäter wird als 1,80 Meter großer Mann mit blonden Haaren beschrieben. Er trug ein zurückgedrehtes schwarzes Basecap und eine dunkle dünne Jacke sowie dunkle Jeans. Die Männer sprachen Deutsch ohne Akzent. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 089 29100 entgegen.

MANEO Vorbild für das SUB?

In Berlin wurde am 16. Mai der jährliche Bericht des schwulen Antigewaltprojekts MANEO veröffentlicht. Wieder mit angestiegenen Fallzahlen. Und ja, es mag schlimm klingen und Berlin gerät durch die daraus resultierende Berichterstattung in den Ruf, besonders homofeindlich zu sein. Aber stimmt das überhaupt? Berlin ist die einzige Stadt, in der die Polizei konsequent ausgebildet und sensibilisiert worden ist, und in der Verbrechen wegen Homo- und Trans*phobie gesondert statistisch erfasst werden. Auch deswegen werden sie hier besonders wahrgenommen. Bastian Finke, Leiter von MANEO: