Gastkommentar Jonas Fischer, TransMann e. V.

× Erweitern Foto: Jonas Fischer, Transmann e.V. Jonas Fischer

Trans*WHAT?

Wenn ich früher gesagt habe: „Ich bin transsexuell“, passierte es ganz oft, dass ich gefragt wurde: „Aha, auf was stehst du denn dann?“ Wenn ich geantwortet habe, dass ich schwul bin, erntete ich: „Du hast dich umwandeln lassen und stehst jetzt doch auf Männer? Warum bist du denn dann nicht Frau geblieben?“

Also nein – ich habe mich nicht umwandeln lassen. Das ist physisch gar nicht möglich. Dann bräuchte ich einen neuen Knochenbau, einen neuen Chromosomensatz usw. Ich habe meinen Körper dem Geschlecht angleichen lassen, welches ich fühle – und das ist MANN. Ich habe also keine Umwandlung, sehr wohl aber eine Geschlechtsangleichung gemacht. Das hat was mit meiner inneren Identität zu tun. Daher mag ich auch den Begriff „transident“ lieber als das veraltete „transsexuell“.

Warum ich nicht Frau geblieben bin, wenn ich doch auf Männer stehe? Ganz einfach: Weil ich keine Frau bin und nie wirklich eine Frau war. Auch wenn ich lange versucht habe, wie eine Frau zu sein. Es hat nicht funktioniert. Diese weibliche äußere Hülle war wie ein schlechtes Kostüm, das ich nicht ausziehen, ablegen oder abstreifen konnte.

Mein männliches Äußeres, das ich mithilfe von Hormoneinnahmen und Operationen erlangen konnte, ist mit Sicherheit nicht perfekt. Aber es ist meine Haut, in der ich mich wohlfühle. Wohler, als ich mich je zuvor gefühlt habe. Endlich bin ich für mich selbst richtig. Egal ob andere das verstehen. Ich bezeichne mich als Transmann – und das ist gut so!

Allerdings stelle ich gerade in den letzten Jahren ein Phänomen fest: Es gibt plötzlich eine ganze Palette von Selbstdefinitionen und Bezeichnungen unter Trans*Menschen: Transmann, Mann mit transidenter Vergangenheit, Mann mit Transidentität, gewordener Mann, Transgender, transgeschlechtlich, Transbutch, nonbinär, bigender, transmännlich, genderfluid, queer, genderqueer und noch vieles mehr.

Verwirrend? Ja, definitiv! Selbst für mich, der sich seit über zehn Jahren mit der Thematik beschäftigt.

Es verwundert mich nicht, dass Stimmen laut werden, man solle mit „dem Schmarrn“ doch aufhören. Aber – hat nicht jeder Mensch das Recht, so benannt zu werden, wie er möchte? Wie würde es dir, liebe*r Leser*in gefallen, wenn man dich permanent falsch bezeichnen würde?

Im Verein TransMann e. V. sind wir dazu übergegangen den Begriff Trans* zu verwenden. Gerade in diesem * sehen wir alle möglichen Selbstdefinitionen. Das Sternchen ist für uns eine Erweiterung der Begrifflichkeiten.

Wie kann man aber reagieren, wenn man einen Menschen kennenlernt, bei dem klar wird, dass er eben nicht nur Mann (oder auch nicht nur Frau) ist?

Das Zauberwort heißt Kommunikation! Frag einfach, wie jemand gerne bezeichnet werden möchte und welches Pronomen diese Person gern für sich verwenden möchte. Ich werde dir antworten: „Ich bin ein Mann, oder Transmann, und mein Pronom ist ER.“

Aber das wird vielleicht nicht jede*r antworten. Doch bevor man sich darüber wundert, ärgert oder aufregt, sollte man sich eher freuen, dass es in der heutigen Zeit eine so große Vielfalt an Menschen gibt. Gerade in der heutigen Zeit sollte man sich zwei wichtige Eigenschaften zu eigen machen: Akzeptanz und Respekt für Menschen, die sich nicht in irgendwelche Schubladen pressen lassen.

Egal welche Selbstdefinition jemand für sich wählt, wenn ich feststelle, dass dieser Mensch ein toller und wertvoller Mensch ist, der meinen eigenen Horizont noch erweitert, dann habe ich doch mehr gewonnen, als ich mir wünschen kann.

In diesem Sinne wünsche ich allen ein tolles, neues Jahr!

transmann.de