Gärtnerplatzfest 2017

Party am Platz

Allzu viele Straßenfeste stehen in diesem Jahr wahrlich nicht auf dem Party-Programm der Szene. Umso schöner, dass das Gärtnerplatzfest stattfindet! Zwei Tage lang wird wieder rund um den vielleicht schönsten Platz der Landeshauptstadt gefeiert, auch der ein oder andere Szenegastronom ist mit von der Partie. Höhepunkt des bunt gemischten Bühnenprogramms ist der Auftritt des Orchesters am Gärtnerplatztheater. Das beschließt am Sonntag Abend die zweitägigen Feierlichkeiten mit einem Konzert berühmter Werke nicht minder berühmter Komponisten und gibt so einen Ausblick auf die kommende Spielzeit. Nach dem CSD ist das die zweite große Open-Air-Party im Juli!

× Erweitern Foto: Christian POGO Zach Gärtnerplatzfest

22./23.7., Gärtnerplatz München, 11 bis 23 Uhr