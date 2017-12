Fußball, Integration und Charity

× Erweitern Foto: Streetboys Streetboys

Die Streetboys zeigten mit ihrem Turnier zum World-AIDS-Tag: Alles drei geht ganz locker zusammen.

Neuperlach Sporthalle am 2. Dezember 2017: Testosteron lag in der Luft, als die Mannschaften Refugees München-Haar (eine Flüchtlingsmannschaft aus München-Haar), London Leftfooters, Team München – Streetboys 1, FC Topspor, ESV Neuaubing (ebenfalls eine Flüchtlingsmannschaft), FC Vorstoß, Team München Streetboys 2 und GFC Friends Prague auf dem Feld zusammentrafen.

Es waren spannende Spiele mit viel Ehrgeiz. Geschenkt haben sich die Jungs nichts, aber alles in allem herrschte eine tolle und freundschaftliche Stimmung und ein faires Miteinander. Auch das Feedback der Schiedsrichter bestätigte ein sehr faires Turnier. Für die Verpflegung der Spieler während des Turniers sorgte ein Team aus aus Partnerinnen und Partnern der Spieler und treuen Helfern mit selbst gekochten und gespendeten Speisen.

Im Finale standen sich dann die Flüchtlingsmannschaft des ESV Neuaubing, die bis dahin kein Spiel verloren hatte, und unsere Mannschaft Team München Streetboys 1 gegenüber. Trotz mehrfacher hochkarätiger Torchancen auf beiden Seiten blieb es bis zum Ende der regulären Spielzeit bei einem Endstand von 1:1, woraufhin das Spiel in einem Siebenmeterschießen fortgesetzt werden musste. Dieses entschied dann der ESV Neuaubing mit 4:3 knapp für sich.

Wie der Name des Turniers „World Aids Tournament“ nahelegt, wurde der Wettkampf bereits zum dritten Mal zugunsten der Münchner Aids-Hilfe ausgetragen. So gingen die kompletten Einnahmen aus Startgebühr, Verkäufen von Speisen und Sammelaktionen während des gesamten Turniers als Spende an die Münchner Aids-Hilfe. Übergeben wurde der Scheck in Höhe von 2.200 Euro im Rahmen der Siegerehrung an Thomas Niederbühl, Geschäftsführer der Münchner Aids-Hilfe.