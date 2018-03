Fünf Jahre Munich Kiev Queer

× Erweitern Foto: Bernd Müller 5 Jahre MunichKievQueer

Dass aus kleinen Anfängen Bedeutendes entstehen kann, beweist die Gruppe „Munich Kiev Queer“. Aus einem engagierten Trio, das mit der LGBTIQ*-Szene von Münchens ukrainischer Partnerstadt lose Kontakte aufnehmen wollte, ist eine große Gruppe geworden, die eine intensive Freundschaft mit Kiew pflegt. Neben kulturellem und informativem Austausch sowie gegenseitigen Besuchen steht dafür vor allem die Teilnahme Münchner LGBTIQ*-Aktivisten und -Aktivistinnen am Gay Pride in Kiew. Ihre Anwesenheit und Unterstützung hat dazu beigetragen, dass die alljährliche Parade in der Hauptstadt der Ukraine in nur wenigen Jahren größer, sicherer und sichtbarer geworden ist. Das fünfjährige Jubiläum wurde in den Räumen der LeTRa in Anwesenheit zahlreicher Stadträte und Stadträtinnen, Mitglieder und natürlich von Gästen aus Kiew gefeiert. Eine beeindruckende Arbeit!