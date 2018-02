× Erweitern Foto: Deutsche Eiche Deutsche Eiche

Am 14.2 startet die Fastenzeit. Auch wer keinen Liebsten hat oder wer nicht auf ein Aschekreuz auf seiner Stirn steht: Das Fischessen ist eine Tradition, der man immer gerne folgt. Viele Restaurants warten heute mit einer speziellen Fischkarte auf, so auch das Restaurant des schwulen Traditionshauses „Deutsche Eiche“, das mit allerhand Leckerem aus See, Fluss und Meer lockt. Um Reservierung wird gebeten.

14.2., Reichenbachstr. 13, 18 Uhr, www.deutsche-eiche.de