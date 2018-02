Fetisch im Frühling

Die Starkbierzeit ist schon seit vielen Jahren auch in der queeren Münchner Szene angekommen. Einen großen Anteil daran trägt der Münchner Löwen Club (MLC), der seit 2001 sein (naturgemäß eher dem schwulen Fetisch gewidmetes) Starkbierfest feiert und damit Fetischfreunde aus ganz Deutschland nach München zieht. Anfang März ist es wieder soweit: Nach dem Meet & Greet im Sub (28.2., 19:30 Uhr) folgt mit der Wahl zum Bavarian Mr. Leather (1.3., 19 Uhr) der erste Höhepunkt des MLC Starkbierfests 2018: Im Oberangertheater der Nachfolger des amtierenden Titelträgers Manfred Herbst gesucht. Im MIttelpunkt steht die Präsentation der Kandidaten, dazu serviert das Haus ein Drei-Gänge-Menü, der Showteil wird vom schwul-lesbischen Impro-Duo „Isar148“ bestritten. Nach Fetischflohmarkt und Fetischartys in der Clublocation UnderGround ist der „GaySunday“ im Augustinerkeller krönender und stimmungsvoller Abschluss des Starkbierfests. Hunderte Jungs in Tracht und Fetisch feiern von 10 bis 22 Uhr im Saal und den Katakomben der Brauerei zu Livemusik von Trachten- und Partybands.

www.mlc-munich.de