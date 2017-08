Fantasien für Fetisch-Freund

Selbst im Hochsommer soll es ja Menschen geben, die sich lieber an- als ausziehen. Dabei muss es nicht immer um die schamhafte Verhüllung unperfekter Körperteile gehen. Es kann auch Fetisch sein.

× Erweitern Foto: MLC MLC

Ein Fetisch ist zunächst ein unbelebter Gegenstand, der einen Menschen in sexuelle Erregung versetzt. Fernab von dieser lexikonhaften Beschreibung ist er für viele einfach eine attraktive Spielart, um Abwechslung ins (Sexual-)Leben zu bringen. Dass Fetisch in konservativen Kreisen oftmals einen unseriösen Ruf hat, muss dabei niemanden irritieren – Menschen haben sich schon immer schwer getan, Abweichungen vom Regelfall zu akzeptieren. Wer sich aber auf einen Fetisch einlässt, der kann was erleben!

Echte Fetischspezialisten findet man beim Münchner Löwen Club (MLC), einem der größten und mitgliederstärksten Fetischvereine weltweit – und dem ältesten Szeneverein der Stadt. Seine Homebase ist die Clublocation „UnderGround“, die sich in einem Industriegebäude der Machtlfingerstraße befindet. Eine Insitution, die nicht nur in Süddeutschland ihresgleichen sucht. Dort hat man mit viel Herzblut, Geld und ehrenamtlicher Energie eine Wellnessoase für Fetischfans geschaffen: SM-Spielwiesen mit Gerätschaften aller Art, Slings zum Abhängen oder Darkrooms für Fantasien aller Art. Ein großer Barbereich für die immer wichtiger werdenden persönlichen Kontakte ergänzt das Angebot um die soziale Komponente. Ob Klassiker wie Leder, Gummi, Uniformen, Biker, Sportswear oder gerade bei Jüngeren beliebte Variante wie Dogplay: Hier ist wird bei den Partys am Wochenende (fast) alles einmal durchgespielt. Übrigens ist man an manchen Tagen auch nackt willkommen, nur die Schuhe bleiben an. Kein Fetisch, nur Sicherheitsmaßnahme.

× Erweitern Foto: MLC MLC

Doch das Leben im MLC besteht nicht nur aus erotischen Begegnungen. Der Verein hat sich schon immer als Teil der Community verstanden und kämpft, obwohl prinzipiell unpolitisch, für Gleichberechtigung und die gesellschaftspolitischen Anliegen seiner (schwulen) Mitglieder. So nimmt er am Münchner CSD teil (Bild) und ist bei queerpolitischen Veranstaltungen präsent. Die beiden Hochämter im Jahreskalender des Löwen Clubs sind das stark-bier-fest im Frühjahr mit der Wahl zum Bavarian Mr. Leather und das Oktoberfesttreffen im Herbst. Was viele nicht mehr wissen: Den Anstoß zu queeren Wiesnpartys wie die in der Bräurosl hat der MLC schon vor 35 Jahren gegeben, indem er erstmals einen Balkon auf der Theresienwiese anmietete.

Doch zurück zum Fetisch: Gerade für diejeningen, die mit dieser Szene nicht vertraut sind, ist die Hürde manchmal hoch. Seltsame Bilder von grimmigen, schwarz gekleideten und Peitsche schwingenden Männern geistern da durch den Kopf. Die gibt es zwar, doch man kann auch einen Bogen um sie machen, wenn sie einem nicht geheuer sind. Um den Einstieg ins Fetischleben zu erleichtern und zwanglos reinzuschnuppern, veranstaltet der MLC Abende mit gelockertem oder allgemeinen Dresscodes. Schließlich muss man ja wissen, ob sich die Investition in ein Outfit lohnt!

× Erweitern Foto: MLC MLC

Zuletzt ein Wort an alle, dies sich mit keinem Fetisch identifizieren können: Das Leben ist deswegen nicht sinnlos – es gibt noch viele andere schöne Dinge!

www.mlc-muenchen.de