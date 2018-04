Es lebe die Königin!

× Erweitern Foto: Kornelia Rade Maikönigin

Seit vielen Jahren gehört der 30. April den Freunden der schrillen Abendunterhaltung. Auch in diesem Jahr findet die erste queere Open-Air-Party des Jahres an diesem Termin auf der Hans-Sachs-Straße statt. Ex-„Selig“-Wirt Günter Kastner und Sebastian Roos vom „Nil“ laden ab 15 Uhr zur „Wahl zur seligen Münchner Maikönigin“ und somit zum bunten Straßenfest, das zugleich eine wunderbare Hommage an die Münchner Drag Society ist. Nach dem Freibieranstich wird es mit dem Defilee der Kandidatinnen den ersten Höhepunkt gegen 18 Uhr geben. Gleich im Anschluss präsentieren sich die potenziellen Potentaten auf der Bühne und buhlen dann zwei Stunden mit allen Mitteln um die Stimmen der Festbesucher. Die Kür der Königin findet gegen 21 Uhr statt, der Abend wird begleitet von DJ-Sounds, Liveacts und dem berühmten „Rote Rosen-Regen“. Einen Ersatztermin gibt es übrigens nicht, das heißt: Kandidatinnen wie Gäste sind nicht nur dem schlechten Geschmack, sondern auch Wind und Wetter schutzlos ausgesetzt!

Hauptsponsor der Maiköniginnen-Wahl ist einmal mehr das „wohnsinnige“ Möbelhaus KARE. „Als Münchner Unternehmen fühlen wir uns Münchner Aktivitäten besonders verbunden“, so dessen Creative Director Wolfgang Hückelheim. „Die Maikönigin ist bunt, ein wenig schräg und präsentiert sich mit viel Liebe und großem Aufwand – das passt zu uns!“ Wenige Wochen nach der Wahl lädt die „Küche im Kraftwerk“ übrigens wieder zum Maiköniginnen-Dinner in das KARE-Stammhaus an der Drygalski-Allee – den Termin werden wir im nächsten Leo bekannt geben.

30.4., 15 – 23 Uhr, Hans-Sachs-Straße