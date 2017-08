Ein Segen für die „Deutsche Eiche“

Da machte so mancher große Augen, als am 15. Juni ein Altar vor dem schwulen Badehaus „Deutsche Eiche“ aufgestellt wurde!

Foto: Jörg Garstka Segen für die ,,Deutsche Eiche"

Doch keine Protestaktion belehrender Frömmler stand dahinter, ganz im Gegenteil: Rainer Maria Schießler, Pfarrer der katholischen Gemeinde St. Maximilian, machte hier bei seiner diesjährigen Fronleichnamsprozession ganz bewusst Halt. Er wollte so das Engagement der „Eiche“-Betreiber Dietmar Holzapfel und Sepp Sattler in der queeren Community würdigen. Für einen Katholiken ist diese Geste alles andere als eine Selbstverständlichkeit, doch Pfarrer Schießler ist ja bekannt für seine liberalen Ansichten und ungewöhnlichen Wege. Nicht zuletzt deshalb ist er auch in der schwul-lesbischen Community so beliebt. „Ich bin zwar nicht gläubig im kirchlichen Sinn“, so Dietmar Holzapfel, „aber seinen Einsatz finde ich ganz enorm!“ Wer hätt’s gedacht: Jetzt hat auch die „Deutsche Eiche“ einen katholischen Segen!