Ein bärfekter Typ

Auch in diesem Jahr ist der Aids-Teddy der sympathisch-fröhliche Repräsentant zum Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember. Ganz in Blau sorgt er dafür, dass nicht nur die Herzen der Teddy-Freunde höherschlagen, sondern dass aus seinem Verkauf auch ein wenig Geld zusammenkommt, das direkt in die vielfältige Arbeit der Münchner Aids-Hilfe fließt. Den neuen Aids-Teddy gibt es für 6 Euro in der Stadtinformation und in vielen Geschäften, Apotheken oder Bars und Restaurants zu kaufen. Eine Liste der Verkaufsstellen unter:

www.muenchner-aidshilfe.de