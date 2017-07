„Ehe für alle“ in München

Auch in der bayerischen Landeshauptstadt bereitet man die „Ehe für alle“ vor. Derzeit ist noch unklar, ob der Startschuss dafür am 1. Oktober oder am 1. November gegeben wird, auch die genaue Ausgestaltung des Verfahrens ist noch nicht geregelt.

In München sind derzeit 2.750 eingetragene Lebenspartnerschaften registriert, die ab diesem Stichtag in Ehen umgewandelt werden können. Die Standesämter erwarten dementsprechend hohen Zulauf und bitten schon jetzt um Geduld, wenn keine besondere Eile besteht. Die Umwandlung der Lebenspartnerschaft in eine Ehe kann bis Ende 2018 durchgeführt werden. Ab dem 1.10. beziehungsweise 1.11. gibt es keine eingetragenen Lebenspartnerschaften mehr, dann können neue gleichgeschlechtliche Eheschließungen angemeldet werden. Über den Verlauf des Verfahrens informieren die Standesämter und die Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen auf ihren Internetseiten unter www.muenchen.de.