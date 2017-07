DRESS UP! – BLUF

Am 21. Oktober treffen sich die Freunde vom „Breeches Leather Uniform Fanclub“ (BLUF) in München.

Der Abend beginnt ab 19 Uhr mit einem Fetisch-Dinner in der „Küche im Kraftwerk“ des Designhauses KARE, bevor der Münchner Löwen Club zur BLUF-Night in die Räume des UnderGround einlädt. Zu beiden Events sind Lederkerle herzlich willkommen. Während beim Dinner ein gelockerter Dresscode angesagt ist, herrscht in der MLC Partylocation strenger Dresscode! Einlass ist von 21 bis 23 Uhr nur im vollständigen Outfit: Breeches, Lederuniformen, hohe Stiefel, Lederhemd, Krawatte, Sam-Brown-Gürtel, Handschuhe oder Motorradoutfits im Polizeistil. Allgemeine Infos und Reservierung für das Dinner unter bluf@mlc-munich.de.

21.10., 19 Uhr, Küche im Kraftwerk, Drygalski-Allee 25, Beginn der BLUF-Night 21 Uhr, UnderGround, Machtlfinger Straße 29, www.mlc-munich.de