Am 22. Oktober treffen sich die Freunde vom „Breeches & Leather Uniform Fanclub“ (BLUF) in München. Der Abend beginnt ab 18 Uhr mit einem Fetisch-Dinner in der „Küche im Kraftwerk“ des Designhauses KARE, bevor der Münchner Löwen Club zur BLUF-Night in die Räume des UnderGround einlädt. Zu beiden Events sind Lederkerle herzlich willkommen. Während beim Dinner gelockerter Dresscode angesagt ist, herrscht in der MLC-Partylocation strenger Dresscode! Einlass ist von 21 bis 23 Uhr nur im vollständigen Outfit: Breeches, Lederuniformen, hohe Stiefel, Lederhemd, Krawatte, Sam-Brown-Gürtel, Handschuhe oder Motorradoutfits im Polizeistil. Infos und Reservierungen unter info@mlc-munich.de.

22.10., 18 Uhr, Küche im Kraftwerk, Drygalski-Allee 25, und 21 Uhr, UnderGround, Machtlfingerstr. 29, www.mlc-munich.de