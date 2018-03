× Erweitern PreP

Schon lange ist Safer Sex mehr als nur Sex mit Kondom. Prä-Expositionsprophylaxe (PrEP) ergänzt das Kondom und "Schutz durch Therapie", wenn es um den Schutz vor HIV geht. PrEP – das heißt: Eine Tablette am Tag, aber nicht nur - PrEP verändert alles. Sie bietet bei regelmäßiger Einnahme einen zuverlässigen Schutz beim Sex, Sicherheit und ein Stück Freiheit. Die PrEP-Beratung im Sub gibt Antworten, Infos und klärt auf und das in Einzelberatung! So ist man auch mit der PrEP rundum geschützt.

8.3., Sub, Müllerstraße 14, 19 – 22 Uhr, www.subonline.org