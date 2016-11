DIE EICHE LEUCHTET

Eine ganz besondere Ehrung nahm Dietmar Holzapfel, Wirt der „Deutschen Eiche“, Mitte September entgegen. Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter überreichte ihm die Medaille „München leuchtet – Den Freundinnen und Freunden Münchens“.

Die erhielt er nicht etwa für besonders wohltuende Aufgüsse in seinem Badehaus, sondern für sein Engagement in der LGBT*-Szene und den Kampf um Gleichberechtigung. „Ich bewundere, wie offensiv er mit dem Thema Homosexualität umgeht“, so Reiter in seiner Laudatio. Dietmar Holzapfel setzt sich seit Jahren für die Szene ein, tritt als Sponsor auf, organisiert Veranstaltungen, stößt Initiativen an und macht sich stark für den LGBT*-Tourismus. Die Medaille widmete Dietmar seinem Mann Sepp Sattler: „Dieser Preis gebührt eigentlich uns beiden!“ Holzapfel erhält als dritte Person aus der Münchner LGBT*- Community diese Auszeichnung. Vor ihm wurden John Heeley als Begründer der Münchner Sektion des Gay Outdoor Club (2001) sowie Guido Vael für seine Verdienste im Kampf um HIV und Aids (2009) ausgezeichnet. Wir gratulieren! •bm