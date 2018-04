Der Mai kann kommen!

× Erweitern Foto: Alexander Deeg Maikönigin Maikönigin Susi Sendling

In der Nacht vom 30.4. auf den 1.5. geht´s ja in der Freinacht traditionell hoch her. Doch der schönste Event für die queere Gemeinde ist die Wahl zu seligen Maikönigin auf der Hans-Sachs-Straße. Beim ersten Straßenfest des Jahres im Glockenbachviertel wird schon ab 15 Uhr gefeiert und bei Freibier, DJ-Sounds und Live-Auftritten auf einen tollen Abend angestoßen. Der steht natürlich ganz im Zeichen der Münchner „Drag Society“, die sich gegen 19 Uhr auf der Bühne präsentiert. Mit dabei ist erstmals „Queen Mum of Munich“ Petra Dorén, eine Legende im Travestieleben der Stadt und die älteste Teilnehmerin der 12-jährigen Geschichte dieses Events. Petra will es noch einmal wissen und fordert die Konkurrenz heraus. Wird sie die amtierende Regentin Susi Sendling (Bild) vom Thron stoßen oder kann sich Susi noch ein Jahr lang auf dem Stuhl, an dem ja so viele ihrer „Freundinnen“ sägen, halten? Schrill und schräg präsentieren sich jedenfalls alle Kandidatinnen – jede, so gut sie eben kann... Die Krönungszeremonie wird gegen 21 Uhr abgehalten, Ausschankschluss ist 23 Uhr, einen Ausweichtermin gibt es nicht. Das Maiköniginnen-Dinner in der „Küche im Kraftwerk“ des Hauptsponsors KARE findet im Juni statt, Näheres dazu in der nächsten LEO-Ausgabe.

30.4. Hans-Sachs-Straße, 15 bis 24 Uhr