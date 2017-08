Denkmal für homosexuelle NS-Opfer - Bewegendes Monument

Am 27. Juni wurde das Münchner „Denkmal für die in der NS-Zeit verfolgten Lesben und Schwulen“ eingeweiht.

Zugegeben: Man muss schon genauer hinsehen, um das Bodenmosaik der Künstlerin Ulla von Brandenburg gleich zu erfassen, denn die regenbogenfarbenen Steinplatten kommen (ganz im Gegensatz zum ursprünglichen Entwurf) in zarten Pastelltönen daher. Doch nach den vielen Jahren des Kampfes um dieses Denkmal dürfte diese Tatsache zur Randbemerkung werden. Rund 200 Gäste waren zur Eröffnung gekommen, darunter zahlreiche Mitglieder des Stadtrats sowie Vertreterinnen und Vertreter der LGBTIQ*-Community. Neben OB Dieter Reiter, Kulturreferent Dr. Hans-Georg Küppers sowie der Künstlerin selbst fand vor allem Stadtrat Thomas Niederbühl, der sich viele Jahre für das Projekt starkgemacht hatte, bewegende Worte. Der Eröffnungsakt wurde begleitet vom Münchner Regenbogenchor. Das Denkmal befindet sich am Oberanger/Ecke Dultstraße – dort, wo einst das Schwulenlokal „Schwarzfischer“ stand, in dem 1934 die Nationalsozialisten die erste große Schwulenrazzia durchgeführt hatten.