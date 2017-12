Chorfestival sucht Unterstützung

Vom 9. bis 13. Mai 2018 das internationale, queere Chortreffen „Various Voices“ in München statt - werde aktiv beim musikalischem Groß-Event.

Vom 9. bis 13. Mai 2018 das internationale, queere Chortreffen „Various Voices“ in München statt. Über 3000 SängerInnen und MusikerInnen aus der ganzen Welt werden anreisen, um im Gasteig ihr vielfältiges Können zu beweisen. „Various Voices“ wird eines der größten Szene-Events des Jahres – und braucht eure Unterstützung: Das Orga-Team sucht Helferinnen und Helfer, die sich in unterschiedlichen Projektgruppen wie Teilnehmerbetreuung, Orderdienste, Partyplanung oder Marketing einbringen möchten. Außerdem werden GastgeberInnen gesucht, die vor allem Teilnehmern aus den ost- und südeuropäischen Chören kostenlos Unterkunft gewähren. Angebote könnt ihr per Mail an volunteer@various-voices.de richten, alle Informationen gibt´s auf der Website des Festivals.

www.various-voices.de