× Erweitern Foto: Wolfgang Fänderl Candle Light Walk

Der Lichterzug zum Gedenken an Menschen, die an Aids verstorben sind, findet auch in diesem Jahr am Welt-AIDS-Tag, dem 1. Dezember statt – und die Münchner Aids-Hilfe ist natürlich dabei! Wegen Bauarbeiten beginnt der Zug ausnahmsweise am Max-Joseph-Platz vor der Oper. Er startet um 19 Uhr, führt durch die Innenstadt und endet im Lehel vor der Kirche St. Lukas.

× Erweitern Foto: Various Sounds Orchestra Munich Rainbow Sound Orchestra

Im Anschluss findet auch in diesem Jahr in St. Lukas ab 20 Uhr eine Gedenkveranstaltung der Münchner Aids-Hilfe statt, Musikalisch begleitet wird sie heuer vom frisch gegründeten Rainbow Sound Orchestra Munich unter der Leitung von Alexander Strauch. Die Münchner Aids-Hilfe lädt nach der Gedenkveranstaltung wieder zum gemütlichen Beisammensein in ihr Café Regenbogen, Lindwurmstraße 71.