Vom 8. bis 10. Juni veranstaltet der queere Multisportverein Team München sein alljährliches Sportfestival, zu dem wieder hunderte Sportbegeisterte aus ganz Europa anreisen werden. Ob Tennis, Tanzen, Badminton oder Bowling: Die Registrierung zu den Turnieren und Workshops in acht verschiedenen Disziplinen ist online bereits möglich. Nach den Wettkämpfen lädt der NY.Club am Samstag, dem 9. Juni ab 23 Uhr zur großen Sportfestival-Party, tags darauf verabschiedet sich die Trainingsgruppe beim großen Brunch im Paulaner Bräuhaus. Zu diesen Events sowie zu allen Turnieren sind auch Fans sowie Freunde und Freundinnen herzlich eingeladen – auch diejenigen, die mit Sport vielleicht nicht so viel am Hut haben. Wir freuen uns auf ein bewegtes Wochenende!

8. – 10.6., Infos und Anmeldung: www.teammuenchen.de