Fußballturnier zugunsten der Münchner Aids-Hilfe

„Streetboys“ kickern am 2.12. ab 10:00 Uhr in der Halle des SV Neuperlach (Fritz-Erler-Straße)

Foto: Streetboys

Schon zum 3. Mal veranstalten die Männer vom Fußballverein „Streetboys“ im Team München ihr internationales Hallenturnier zugunsten der Münchner Aids-Hilfe. Gespielt wird am Samstag, dem 2. Dezember von 10 bis etwa 17 Uhr in der Halle des SV Neuperlach (Fritz-Erler-Straße). Die Siegerehrung und Scheckübergabe findet am selben Abend statt.

2.12. Sporthalle SV Neuperlach (Fritz-Erler-Straße), 10 – 17 Uhr, www.streetboys.de