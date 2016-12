Allein in den Urlaub und doch nicht allein sein!

Pärchen, nein danke – das ist das Motto des Hotels AVIVA in Oberösterreich.

Endlich ein Hotel, in dem sich Singles nicht wie Exoten fühlen müssen, sondern unter Gleichgesinnten in vollen Zügen ihren Lifestyle auskosten können. Im 2.000 qm großen Spa gibt es alles, was Mann zum Relaxen braucht. Besonders die Beautytreatments extra für uns Männer bieten sich zum Erholen an. Aber auch Action-Fans kommen beim vielfältigen Programm für Partytiger, Sportfreaks und Kontaktsuchende voll auf ihre Kosten. Damit das Abendessen nicht zum „Dinner for one“ wird, sorgen die großen Gruppentische im Restaurant für schnelle Kontaktfindung. Dort finden viele Alleinreisende Platz, um gute Gespräche und natürlich köstliches Essen zu genießen.

www.hotel-aviva.at