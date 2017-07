Aktion zur Bundestagswahl

Wähle Vielfalt

Im Hinblick auf die Bundestagswahl im September wurde vom Sub-Zentrum vor kurzem eine neue Aktion ins Leben gerufen: „Wähle Vielfalt“ will die Community politisch mobilisieren und auf die noch immer fehlende rechtliche Gleichstellung von LGBTIQ* aufmerksam machen. „Seit Jahren verhindert die Bundesregierung die rechtliche Gleichstellung von Homosexuellen. Trans* und Intersexuelle werden durch die aktuelle Gesetzgebung noch viel erheblicher in ihren Menschenrechten beschnitten“, so Sub-Vorstand Tobias Zeitler, der die Aktion im Frühjahr initiierte. Darüber hinaus wollen sich deren Mitglieder für den besonderen Schutz von LGBTIQ*-Geflüchteten engagieren sowie sich den erstarkenden rechtspopulistischen Strömungen und dem Anstieg der homo- und transfeindlichen Übergriffe und Anfeindungen entgegenstellen. Schon jetzt haben zahlreiche Münchner Vereine und Initiativen in diesem Bündnis zusammengefunden, das eine Woche vor der Bundestagswahl öffentlich in Erscheinung treten wird. Am 16. September um 11:55 Uhr veranstaltet „Wähle Vielfalt“ eine große Kundgebung auf dem Marienplatz, um die Forderungen der Community an die Politik deutlich zu machen. Damit schließen sie sich der bundesweiten Aktion „Fünf vor zwölf“ an, bei denen in vielen deutschen Städten zur gleichen Uhrzeit ähnliche Veranstaltungen stattfinden werden. Mehr Informationen gibt es auf der Website und bei Facebook.

