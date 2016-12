ADVENTSLESUNGEN à la „EICHE“

Die Sonntagnachmittage im Advent sind im Restaurant der „Deutschen Eiche“ auch in diesem Jahr ein Leckerbissen für literarisch und zeitgeschichtlich Interessierte.

× Erweitern Foto: Ruth_Rudoph_Pixelio Ludwig Otto

Immer um 15 Uhr gibt es eine Lesung zu unterschiedlichen Themen. So berichtet Michaela Karl am 27.11. über das unglaubliche Leben der englischen Hitlerverehrerin Unity Mitford, am 4.12. lesen Jean Schlim und Dietmar Holzapfel aus Biografien Ludwigs II. und seines Bruders Otto, am 11.12. berichtet Dimitri Todorov über seine Zeit als schwuler „Lebenslänglicher“ im Gefängnis, seine Lebensgefährtin Jadina Jaguar singt. Am vierten Advent gibt es Einblicke in das Kinderbuch „Joscha & Mischa, diese zwei“ um eine schwule Bärengeschichte und einen Blick hinter die Kulissen der Regensburger Domspatzen, wenn Alexander Metz aus der Biografie „Der zerbrochene Engel“ liest.

× Erweitern Foto: Ruth_Rudolph_Pixelio Joschka und Mischa

27.11. sowie 4. + 11. + 18.12., Deutsche Eiche, Reichenbachstr. 13, 15 Uhr, www.deutsche-eiche.de