× Erweitern Bild: http://gamingincolor.vhx.tv/ Pixel in Regenbogenfarben

Als Homo in spe der späten 80er- und 90er-Jahre reichte meist ein Blick auf den bunten Pixelhaufen eines Videospiels aus, um dem Medium auf ewig verfallen zu sein.

Kamen diese obskuren Produkte damals noch aus Fernost mit bleischwerer Preiauszeichnung daher, sind mittlerweile unabhängige Entwicklerszene den USA und Europa die Stars. In dieser Indie-Szene haben sich schwule Computer Nerds fest eingebürgert.

Beweis? Beispielsweise die schule Gaming-Messe GaymerX, gegründet 2013 in San Francisco. Immer noch nicht überzeugt? Dann liefert der quietschbunte Dokumentarfilm „Gaming in Color“ einen Einblick in die aufblühende queere Gaming-Szene.

× Erweitern Bild: http://gamingincolor.vhx.tv/ Pixel in Regenbogenfarben – Die schwule Gamingszene auf dem Vormarsch

Dabei zeigt der Film auf anrührende Weise, dass auch queere Gamer und Entwickler um Repräsentation kämpfen müssen, ähnlich wie ihre Brüder und Schwestern in analogen Medien. Doch die „Gaymer“ stehen ihren Mann, und so konnte die queere Games und Media Produktion MidBoss einen entscheidenden Schritt in Richtung Akzeptanz tun: Sein Retro-Indie-Spiel „Read Only Memories“ schaffte es nun vor kurzem als De-luxe-Edition namens „2064: Read Only Memories“ auf die großen Gaming-Plattformen PS4 und PSVita samt professioneller Schauspieler als Stimmen der Charaktere. Dieses coole Gaming-Kleinod im 80er-Look, das sich auch auf inhaltlicher Ebene mit dem Thema „queer“ auseinandersetzt, sollte man sich nicht entgehen lassen!