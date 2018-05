20 Jahre König Ludwig Cup

× Erweitern Foto: Stephanie Hofschläger/Pixelio 20 Jahre KLC

Vom 1. bis 3. Juni findet in München wieder das internationale schwul-lesbische Tennisturnier um den König Ludwig Cup statt – und das bereits zum 20. Mal! Ein großartiges Jubiläum für den Event, der als offizielles Weltranglistenturnier jährlich rund einhundert Spielerinnen und Spieler aus der ganzen Welt in die Tennisanlage am Olympiaturm lockt. Daher bietet der veranstaltende Tennisverein „InsideOut Munich“ neben den sportlichen Wettkämpfen auch reichlich Rahmenprogramm wie das große Jubiläumsdinner im Augustinerkeller am Samstag, die anschließende Player’s Party im NY.Club oder einen Sundowner auf der Terrasse der „Deutschen Eiche“. Die Registrierung endet am 16. Mai, Zuschauer, Zuschauerinnen und Fans sind herzlich willkommen!

1. – 3.6., Olympia-Tennisanlage, Sapporobogen, www.insideoutmunich.de