20 Jahre „Edelheiss“ - Trutzburg gegen den Trend

Im Frühjahr feierte das „Edelheiss“ sein 20-jähriges Bestehen. Keine Selbstverständlichkeit in einer Szene, in der es die alteingesessenen Kneipen oft schwer haben, sich gegen partyorientierte, „heterofriendly“ Bars zu behaupten.

Wirt Wolfgang Neuherz hat es geschafft. Bodenständig und jenseits aller Versuche, sich der Gentrifizierung des Viertels anzupassen, bezeichnet er sein Lokal selbstbewusst als „Schwulenbar“ und führt sie seit vielen Jahren mit Herzlichkeit und Engagement. Typisch: Das Jubiläum feierte er im Kreis von Stammgästen. Zu diesem Anlass hat er seinem Lokal Anfang Juni ein wenig frische Farbe, vor allem aber eine neue Fensterfront gegönnt. Eine gute Idee, kommt doch so die Terrasse besser zur Geltung und mehr Licht ins rustikale Ambiente. Das Lokal, von der Münchner Abendzeitung einmal als „bärenstarke Boazn“ bezeichnet, hat dadurch nichts von seinem Charme eingebüßt. Und das ist auch gut so! Seit 1997 irgendwo zwischen Feierabendkneipe und zweitem Wohnzimmer verortet, zieht das „Edelheiss“ nach wie vor eine eher bodenständige, schwule Klientel und haarige Männer an. Logisch, dass es den Bartabend am Donnerstag, an dem jeder Bartträger das zweite Bier gratis erhält, immer noch gibt. Wir wünschen Wolfgang, seinen Gästen und dem Lokal, dass diese sympathische Trutzburg gegen den Trend der Münchner Szene noch lange erhalten bleibt!

Edelheiss, Pestalozzistr. 6, täglich ab 15 Uhr, www.edelheiss.de