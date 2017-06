20.6. • COMING-OUT UND WAS DANN?

Das Deutsche Jugendinstitut in München hat über 5000 LGBTI-Jugendliche zu ihrem Coming-out und Diskriminierungserfahrungen befragt.

Es ist die größte Studie, die es bundesweit über zu diesem Thema gibt. Im Sub stellt Dr. Claudia Krell die zentralen Ergebnisse vor: Wie erleben und gestalten Jugendliche heute ihr Coming-out? Welche Unterstützung bekommen sie in ihrem Alltag? Was für Diskriminierungserfahrungen machen sie in Familie, Schule und Öffentlichkeit? Im Anschluss ist Zeit für Rückfragen und Diskussion.

20.6., Sub, Müllerstr. 14, 19:30 Uhr, www.subonline.org