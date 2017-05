Spielplatz für Erwachsene

× Erweitern Foto: MMA PlayGround-MMA-Halle

Der erste Playground im MMA schlug gelinde ausgedrückt ein wie eine Bombe – ausverkauftes Haus. Für die nächste Ausgabe am 6. Mai scheuen sich die Macher nicht, in Sachen Wucht noch einen draufzusetzen und holen euch feinste DJs ans Pult. In der Halle bilden Ostgut-Spezl Answer Code Request und die großartigen Herrensauna-Residents Hector Oaks und Cem das spektakuläre Line Up.

Im Club heizt Local Hero aus der Roten Sonne ein und bereitet euch vor für ein Extended Set von Ben Manson, den man von Parties wie Less Drama More Techno oder La Demence kennt. Na, dann bleibt ja eigentlich nur noch, die notwenigen Spielsachen abzustauben und sich der Vorfreude hinzugeben. Oder wie es vielmehr die Verantwortlichen ausdrücken würden: Lasst eure Hemmungen zu Hause und spielt wieder mit(einander)! *jb

Infos: //www.facebook.com/munichplayground/