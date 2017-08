München kann mehr als nur Trachtenläden und Maximilianstraße. Wer auf der Suche nach dem perfekten Shopping-Glück ist, sollte die Läden unserer Kolumne „Lieblingsshops“ genauer unter die Lupe nehmen.

Dieses Mal hat es uns in den Luitpoldblock verschlagen. Dort befindet sich nämlich ein besonderes Kleinod der irdischen Konsumfreude: Schwittenberg heißt der Laden und erwartet uns mit einem cleveren Mix internationaler Brands.

Dries van Noten, Comme des Garçons, A. P. C. – in Sachen Marken geht es im Schwittenberg ein wenig intellektueller zu. Doch intellektuell bedeutet um Gottes Willen nicht spaßbefreit. Für den Sommer findet ihr im Shop zum Beispiel geschmackvolle Sommerhemden von Maison Margiela oder coole Sonnenbrillen von Mykita. Zudem verstecken sich auch handverlesene Anzugmode oder entspannte Sweater beispielsweise von AMI oder Kenzo an den Kleiderstangen.

Ausgefallene Möbel, exquisite Heimtextilien oder exotische Schreibwaren sind im Schwittenberg zudem eine charmante Dreingabe. Wer auf der Suche nach einem Geschenk Entscheidungsschwierigkeiten entwickelt, besorgt einfach einen Schwittenberg-Gutschein in Form eines goldfarbenen Glückskekses.

Salvatorplatz 4, München, Mo.-Fr. 11 - 19 Uhr, Sa. 11 - 18 Uhr, , www.schwittenberg.com