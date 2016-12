Oberpollinger’s New Cat in Town

Concept-Stores sind das Gebot der Stunde, wenn es um den Mode-Einzelhandel geht.

Diesen Trend will auch München nicht verschlafen, und so steht im Untergeschoss des Oberpollinger seit 14. Oktober „The Storey“ offen. Wer jetzt denkt, es handle sich um ein kleines, gemütliches Büdchen mit vier bis fünf Kleiderstangen und einer Auslage, unterschätzt die Dimensionen des Concept-Stores mit sexy unterkühltem Look gewaltig. Im „Unterpollinger“ kann man sich schon mal leicht verirren, was nicht nur an den ausladenden und hübsch designten Verkaufsflächen liegt. Auch die schiere Auswahl an Urbanwear-Marken gibt es in München so kein zweites Mal. Labels wie Kopenhagens Wood Wood, New Yorks Opening Ceremony oder Münchens VOR-Sneaker sind dabei keine Pappenstiele, sondern absolut auf der Höhe der Zeit. Doch nicht allein Klamotten bevölkern „The Storey“: Accessoires, coole Pflegeprodukte, handgefertigte Longboards und noch so einiges mehr verführen nicht nur zum spontanen Impulskauf, sondern sind auch für das vorweihnachtliche Shoppen genau das Richtige.