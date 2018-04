kein Aprilscherz

× Erweitern Foto: Tom Fürch s.Oliver

s.Oliver macht es möglich und bietet das Private Shopping kostenfrei für jeden Kunden an. Derzeit gibt es die individuelle Style-Beratung in den drei Münchner Filialen Kaufingerstraße, Riem und Pasing Arcaden. Der persönliche Termin mit dem Shopping-Guide kann einfach über das Online-Terminbuchungstool TIMIFY reserviert werden. Es ist schon ein besonderes Gefühl, wenn ein Mitarbeiter sich extra Zeit nimmt, die neue Kollektion vorzustellen, und zudem Empfehlungen ausspricht, welche neuen Trends zu einem passen. Gerade in der Zeit, wo Kunden nach Mitarbeitern suchen müssen, um Hilfe zu bekommen, geht s.Oliver einen Schritt nach vorne und bietet diesen Rundum-Service an. Im ersten Schritt geht man auf die Seite TIMIFY, um einen Termin online zu buchen. Man kann sogar einen Mitarbeiter nach Wunsch wählen, dann noch Tag und Uhrzeit, und schon kann ein Termin reserviert werden. Ganz schnell und einfach!

Sowohl der Kunde als auch der jeweilige s.Oliver-Mitarbeiter erhalten eine Bestätigungsmail, in der nochmals alle wichtigen Details wie zum Beispiel Zeitpunkt, Ort und Ansprechpartner zu sehen sind. 24 Stunden vor dem jeweiligen Termin gibt es nochmals eine kleine Erinnerungsmail, in der an den Termin erinnert wird.

Beauty-Tipp des Monats

TOMAN’S Rasiercreme ist für eine Komplettrasur wie auch für eine Teilrasur geeignet. Vorteil zum üblichen Rasierschaum: Du kannst genau sehen, wo du rasierst und was du noch nicht erwischt hast.

