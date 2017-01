JEANNY’S Fashion-News: Designer Tino König

Tino König verwendet in seinen Kollektionen interessante Muster und Schnitte, die der bequemen Alltagskleidung einen individuellen und exklusiven Look verleihen.

Ich muss sagen, das Stoffgefühl von seinen Stücken ist wirklich unfassbar angenehm auf der

Haut und super bequem obendrein! Ich bin schlichtweg begeistert! Die Shirts, die sich anfühlen wie fein geriebene Kreide oder die Longsleeves aus Bambusjersey machen seine Mode zu einem tollen Must-have in wirklich jedem Kleiderschrank. Gönnt eurer Haut dieses Erlebnis. Außerdem gibt es in seinem Sortiment noch tolle Yogahosen und farbenfrohe Tanktops, die sich von der Norm absetzen und somit ein echter Hingucker sind. In den Hosen macht nun wirklich jeder eine tolle Figur! Vom Schnitt bis zur Fertigung ist alles handgefertigt, detailverliebt, und mit Kunst und Raffinesse wird das Ganze an den Mann und gerne auch an die Frau gebracht. Also stattet dem guten Tino König einen Besuch ab und lasst euch selber noch einmal überzeugen von seiner kunstvollen Mode auf seiner Webseite: www.tinokoenig.de.

