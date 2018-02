Heiraten mit Stil – Die Hochzeitsmesse für ALLE die Heiraten

× Erweitern Foto: Spielbank Garmisch-Partenkirchen Spielbank Garmisch-Partenkirchen

Am 4. März findet die erste „DREAM WEDDING“-Hochzeitsmesse auf beiden Etagen der Spielbank Garmisch-Partenkirchen von 11 bis 19 Uhr statt. Das Ganze hat allerdings eher den Charakter eines Events und ist damit keine reine Messe. Angeboten wird eine feine, exquisite Veranstaltung mit sorgsam selektierten Ausstellern, die die Besucher durch Präsentationen, Showeinlagen und Verkostungen in die Messe mit einbeziehen. Die Highlights sind dabei eine Feuershow bei Einbruch der Dunkelheit, Livemusik, Turbo-Maniküre für den Herrn, Süßigkeiten und Drinks zum Probieren und Juwelier Hilscher, der Schmuck für Mr. und Mr. vorstellt. Zudem gibt es für jeden Besucher ein Fotobox-Foto zur Erinnerung und weitere kleine Überraschungen. Angesprochen fühlen sollen sich alle Paare jeden Alters, die ihrer Hochzeit ein gewisses Extra verleihen möchten. Da die Messe in der Spielbank stattfindet ist der Zutritt für Personen unter 18 Jahren leider nicht gestattet und die Mitnahme eines Personalausweises oder Reisepasses ist notwendig. Der Veranstaltungsort ist günstig in der Fußgängerzone von Garmisch-Partenkirchen gelegen und verfügt über ein eigenes Parkhaus. Für alle die am 4. Mätz keine Zeit haben: Die Nachfolgeveranstaltung findet am 18. November auf Gut Kaltenbrunn am Tegernsee statt. Save the date! Mehr Infos gibt es auch auf der Webseite von DREAM WEDDING sowie auf Instagram und Facebook.

4.3., Spielbank Garmisch-Partenkirchen, 11 Uhr Info: www.dream-wedding.info