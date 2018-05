Frühjahrsbrise für den Kleiderschrank

Wir alle kennen diesen Blick: Ein Mischung aus Frust, Wut und Resignation, wenn wir im Frühling unseren Kleiderschrank öffnen und uns der Inhalt langweilt. Folgende Brands und Stores helfen euch bei der Neubelebung eurer Frühjahrsgarderobe.

× Erweitern Foto: A Kind of Guise Store A Kind of Guise Store

Die Stücke vom Münchner Label A Kind of Guise sind wie schwärmerische Postkarten von fremden Orten. In ihrer grundsätzlichen Machart minimalistisch versehen die Macher jede Kollektion mit einem exotischen Leitmotiv und taufen sie somit gerne mal „Strada per Limone“ oder aktuell „Golden Nugget“.

A Kind of Guise Store , Adalbertstraße 41B, Mo - Fr, 12-19 Uhr, Sa, 11-18 Uhr, www.akindofguise.com

× 1 von 2 Erweitern Foto: HRVST-Store HRVST-Store × 2 von 2 Erweitern Foto: HRVST-Store HRVST-Staff Prev Next

Wären Münchens Concept Stores eine Großfamilie, dann wäre HRVST vermutlich der sportlich-entspannte Cousin mit intellektuellen Ambitionen. Das Sortiment des toll gestalteten Stores gibt sich paneuropäisch mit Marken wie A.P.C, Dries van Noten, Sunspel uvm., hat jedoch auch überraschende Momente mit den Brands Comme des Garçons oder Vor.

HRVST,Zieblandstraße 5, Mo - Fr, 11-19 Uhr, Sa 11-18 Uhr, www.houseofhrvst.com

× Erweitern Foto: Hannes Roether Hannes Roether

Angenehm konsequent sind die Designs von Hannes Roether. Das Label lässt sich nicht beirren von kurzzeitigen Moden und Tendenzen, sondern bleibt ganz bei gedeckten Farben in sportlich lockeren Schnitten.

Hannes Roether, Reichenbachstraße 40, Mo - Sa 11-19 Uhr