From Zero to Hero – Secondhand-Shopping für Männer

Individueller Stil muss nicht teuer sein, Online-Shops, Kleidertauschplattformen und Outlet-Centern sei Dank. Der direkteste Weg zum heiß geliebten Einzelstück führt über den Secondhandladen.

Doch hat München in der Hinsicht für Männer etwas in petto? Euphorisch sagen wir: Ja!

× Erweitern Bild: picknweight.de Secondhand-Shopping für Männer

Das bunteste Kleiderchaos bieten wohl die „PicknWeight“-Shops in der Schellingstraße und im Tal. Anstatt die einzelnen Stücke direkt auszuzeichnen, wiegt ihr die Sachen im Laden direkt ab und zahlt Kilopreise. Genüssliches Stöbern lohnt sich: Neben extravaganten Lederfransenjacken und Kimonos haben die Shops auch angenehme Basics aller Couleur im Angebot.

Etwas kosmopolitischer ist das Sortiment in der Herrenabteilung in der Schwanthalerstraße 156. Entspannte Marken wie American Apparel, Acne und Études Studio geben hier den Ton an. Gut so, denn Fehlkäufe gibt es dabei auch dank kompetenter Mitarbeiter so gut wie nie.

Zum wohlgehüteten Geheimtipp hat sich mittlerweile the second Gerdismann entwickelt. Intellektueller Luxus von Prada oder französisches Understatement von APC – hier ist alles möglich. Ein Besuch in der Barerstraße 127 hat so manchem Herren unerwartetes Konsumglück beschert.

www.thesecond-gerdismann.de