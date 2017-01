Form of Interest – Mode für das 21. Jahrhundert

Alte Zöpfe abschneiden – ein Ritual, das sich hervorragend auch auf den Kleiderschrank anwenden lässt.

× Erweitern Form of interest

Wer sich vom Stangenmodeneinerlei befreien und sein Geld lieber in besondere Kleidungsstücke investieren möchte, schaut sich das Label Form of Interest mal genauer an.

Den Körper einfach abzuformen, darum geht es der Münchner Designerin Jessica Dettinger in keinster Weise. Sie widerspricht mit ihrem Label den alten Konzepten von geschlechterorientierter Kleidung und gibt sich ganz dem Konzept Unisex hin. Oversized, Asymmetrie und eine monochrome Farbpalette sind dabei die ästhetischen Konzepte, mit denen Form of Interest klassischen Kleidungsgewohnheiten Adieu sagt. Auch die aktuelle Kollektion „I am in another universe“ verkörpert diesen Anspruch voll und ganz. So birgt die Kollektion in sich eine stoffgewordene Gelassenheit gegenüber jeglichem Befremdlichem, sozusagen einen Respekt vor dem großen Unbekannten. Wenn das mal nicht perfekt in das Jahr 2017 passt.