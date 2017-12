3 Hotel-Tipps für eine Reise nach Luzern

Eingebettet in ein eindrückliches Bergpanorama liegt Luzern, das Tor zur Zentralschweiz, am Vierwaldstättersee. Die Stadt ist dank ihrer Sehenswürdigkeiten, der attraktiven Lage am See und der nahen Ausflugsberge Rigi, Pilatus oder Stanserhorn Ziel vieler Urlaubsgäste.

Foto: Elge Kenneweg Schweizerhof Festivalhotel Hotel Schweizerhof Luzern, 22.04.2014, neue Zimmer, Foto: Elge Kenneweg www.elgekenneweg.ch

Foto: Elge Kenneweg Schweizerhof Junior Suite Hotel Schweizerhof Luzern, April 2013, neue Zimmer nach dem Umbau 2013, Foto: Elge Kenneweg www.elgekenneweg.ch

Der Klassiker

Das Hotel Schweizerhof Luzern ist das 5 Sterne Hotel in Luzern direkt am Vierwaldstättersee mit Blick auf die umliegenden Berge. Seit 1845 treffen sich dort die internationalen Elite und zahlreiche prominente Gäste. Schon Mark Twain, Leo Tolstoj, Roger Moore, Richard Wagner oder Anastacia besuchten das in fünfter Generation familiengeführte Haus. 2014 wurden alle Zimmern und Suiten liebevoll und modern renoviert.

www.schweizerhof-luzern.ch

Foto: Hotel Anker Hotel Anker Dachterrasse

Hotel Anker Hotel Anker Junior Suite

Der Moderne

im Herzen von Luzern zeigt sich das Hotel Anker mit einmaliger und spannender Innenarchitektur. Die große Turm-Suite mit eigenem Whirlpool auf der Dachterrasse und dem herrlichen Blick über Luzern macht einen City-Tipp zu einem einmaligen Erlebnis.

www.hotel-restaurant-anker.ch

Der Romantiker

Foto: Vitznauerhof Vitznauerhof Aussenansicht

Foto: Vitznauerhof Vitznauerhof Suite

Das charmante Viersterne- Superior-Hotel bietet Romantik pur am Seeufer. Das über 100 Jahre alte Haus mit Jugendstildetails und der großzügigen Parkanlage mit den 53 stilvollen Zimmern und Suiten, macht das Hotel zur Perle der Schweiz mit historischer Geschichte. Im SPA genießt der Gast pure Entspannung und ganzheitliches Wohlbefinden auf 900 qm.

www.vitznauerhof.ch