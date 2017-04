SecretFashionShow

Mailand, New York, Paris und Berlin sind die Mode-Metropolen der Welt. Mit der Secret Fashion Show reiht sich seit 2013 auch München in diese Liste ein.

Das verdankt die Landeshauptstadt den kreativen Köpfen der Mplus Agentur. So entwickelten sie eine außergewöhnliche Kombination, in der zwölf Designer zu musikalischen Liveacts ihre neusten Kreationen an einhundert Models auf den Catwalk schicken. Kein Wunder also, dass die Secret Fashion Show die größte Modenschau Deutschlands ist – und du hast die Möglichkeit dabei zu sein!Gewinne 6 x 2 Karten für die Show am 15. Mai in der Alten Kongresshalle. Sende einfach eine E-Mail an gewinnspiel@secret-fashion-show.de mit dem Kennwort „Leo-Gewinn“.

Ich wünsche euch viel Glück

euer Markus Mensch

× Erweitern Foto: Max Ostermeier Markus Mensch

München wird zum Laufsteg

Zweimal im Jahr lockt das Fashion-Highlight knapp 1.000 Modefans, Prominenz, Fachbesucher, Presse und Neugierige. Schnell sein ist angesagt, denn schon am 15. Mai steigt der nächste Mode-Event in der Alten Kongresshalle. Im Ticketpreis sind nicht nur der Eintritt zur Show sowie zur After-Show-Party enthalten, sondern auch eine Auswahl an Getränken.

Haute Couture trifft auf Prêt-à-porter

Ausgefallene Kreationen, bezaubernde Abendmode, Taschen mit „Will haben“-Faktor oder fesche Trachtentrends: Spannend macht es die Mplus Agentur in Sachen Präsentation auf dem Catwalk. „Wie der Name der Show schon sagt, sind die Designer im Vorfeld ‚secret‘. Und genau das ist es, was die Modenschau seit 2013 so einzigartig macht“, so Markus Mensch. Sabine Emmerich ergänzt: „Die Geschmäcker sind verschieden. Die Secret Fashion Show bietet deshalb für jeden etwas ganz Besonderes.“Die zwölf Designer können sich dabei auf ihren Walk mit bis zu acht Outfits und das Netzwerken konzentrieren, schließlich übernimmt die Mplus Agentur organisatorisch das Drumherum wie Modelbooking, Choreografie, Haare, Make-up, Fitting und vieles mehr. Einbindung in die Pressearbeit sowie Fashion-Tipp im Stadtmagazin „Monaco de luxe“ sind dabei noch nicht mal das i-Tüpfelchen, denn jeder Designer erhält das Bildmaterial zum Weiterarbeiten im Lookbook mit Nutzungsrechten sowie ein Video vom eigenen Walk. Mehrwert auf der ganzen Linie also.

Die Fashion-Trends der Stars

So viel Glitter und Glamour macht auch Stars und Sternchen neugierig. Model Nico Schwanz rockt dabei regelmäßig selbst den Catwalk der Secret Fashion Show. In der Front Row sieht man unter anderem Schauspieler Manou Lubowski, Playmate des Jahrhunderts Gitta Saxx, Künstler Kevin André, Claudia Effenberg, Modelagent Peyman Amin, Bloggerin Jeannette Graf, Sänger Julian David, Schauspieler Florian Stadler und Musicaldarsteller Florian Hüttner. Genauso wie die Show mit zwölf Designern inklusive drei Musik-Acts überraschen natürlich auch die Goodie Bags mit tollen kleinen Präsenten und allen Details zu Designern, Sponsoren und Ausstellern, die beim Event vertreten sind.

Ab auf die After-Show-Party

Gefeiert werden im Anschluss an die Secret Fashion Show zu Klubsounds die Designer, die Mode und das Leben – und zwar ausgiebig. Wo sonst tanzen DJs, Blogger, Fashion Victims, Models und Promis zusammen bis in die frühen Morgenstunden? Fashion verbindet eben. Sabine Emmerich und Markus Mensch von der Mplus Agentur ist es auch eine Herzensangelegenheit, den Nachwuchs – sei es Models oder Designer – im Netzwerk der Secret Fashion Show vorzustellen und zu fördern. Mittendrin statt nur dabei, sozusagen. Das wissen auch die Moderedakteure und Lifestyle-Blogger zu schätzen, was die unzähligen Presseberichte und die Medienreichweite von über fünf Millionen beweisen.

Jeder Gast ist ein VIP

Karten gibt es bereits ab 25 Euro auf www.secret-fashion-show.de. Dabei handelt es sich, wie wir es von den schlauen Köpfen der Mplus Agentur gewohnt sind, um ein Rundumpaket. Der Preis umfasst zusätzlich zum Eintritt zur Show sowie zur After-Show-Party auch eine Auswahl an Getränken. Mehr Infos von der und über die Secret Fashion Show mit Profil jedes einzelnen Designers sind ebenfalls auf der Webseite zu finden. Die Mplus Agentur um Sabine Emmerich und Markus Mensch freut sich am 15. Mai auf bekannte und neue Fashion-Fans.