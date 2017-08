Zurück: NY.Club 4.0

× Erweitern Foto: Promo Sexshooters

Nun ging alles ganz schnell. So schnell, dass es nur noch ganz knapp in diesem Heft angerissen werden kann: Ken hat es geschafft! Der NY.Club und Luxuspop haben ein neues festes Zuhause im Elisenhof. Auf mehreren Ebenen erwarten euch zwei Bars und eine Terrasse, fünf Meter hohe Decken über der Tanzfläche, eine Play-Area, ein grandioses Soundsystem und zudem eine Verkehrsanbindung, die es mit dem alten Zuhause aufnehmen kann: U/S Hauptbahnhof. Parkplätze und ein Taxistand direkt vor der Tür und zur Eröffnung am 5. August die sexy Sexshooters (Foto) drinnen.

NY.Club, Elisenstraße 3 (Elisenhof), München, Fr + Sa und Sondertermine ab 23 Uhr, www.nyclub.de