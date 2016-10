Sinners-Halloween-Party • House of Evil

× 1 von 3 Erweitern Foto: Promo DJ Olivian × 2 von 3 Erweitern Foto: SARA Gloria Viagra × 3 von 3 Erweitern Foto. Promo Chris Montana Prev Next

Mit einer Gruselparty verabschiedet sich „Sinners“-Veranstalter Yoni Carmi von der Münchner Party Crowd (siehe Interview). Dafür lässt er es am 29. Oktober noch mal richtig krachen: Dann verwandelt sich die Alte Kongresshalle in ein „House of Evil“ und präsentiert wie immer eine schier unwiderstehliche Mischung aus Kunst, Kultur und (Halloween-) Party. Für den Sound sorgen diesmal sechs DJs, allen voran mit Chris Montana ein Weltstar unter den deutschen House-DJs. Außerdem sind Rony Golding, Gloria Viagra, Olivian, Manuel Blanch und Tyra Starlight zu erleben. Dazu kommen jede Menge Akrobaten, Tänzer, Go-gos und Drags. Als Special ist eine Ausstellung zum Thema „Zombies“ zu sehen sowie ein Auftritt des expressiven Sängers Arie Oshri, der bei der letzten „Sinners“ so gut ankam, dass er prompt auch für Oktober gebucht wurde. Karten für die 20. Ausgabe des Gay-Clubbing-Events gibt’s im Vorverkauf im Kraftwerk, bei Brunos, SpeXter und Stierblut sowie online. Also werft euch in irre Kostüme und feiert wie der Teufel!

29.10., Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15, 22 Uhr, www.sinners-party.com