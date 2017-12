Silvester für Spätentschlossene

Mit all der zuckersüßen Weihnachtsseligkeit schleicht sich ganz heimlich auch wieder die Frage nach dem Silvesterabend ein. Das Ende des Jahres will man ja schließlich bewusst begehen, und bloß nicht zu Hause. Den Spätentschlossen unter euch helfen vielleicht folgende Tipps auf die Sprünge.

Der Werneckhof nahe der Münchner Freiheit gilt dank seiner kreativen Küche sozusagen als Schwabings Kulinarik-Schatulle. Das möchte Küchenchef Tohru Nakamura mit einem ambitionierten Silvestermenü unter Beweis stellen. Sieben Gänge, darunter Spezialitäten wie Wolfsbarsch oder Sirloin auf japanische Art, lassen die Erwartungen zumindest hochfliegen.

Werneckhof, Werneckstr. 11, 19 Uhr www.geisels-werneckhof.de

Wem das zu wenig Glamour und Art déco ist, der sollte sich ins Filmcasino begeben. Dort steigt ein wilder Dinnerparty-Event ganz im Stile 20er-Jahre. Nach dem Vier-Gänge-Menü, das sich unter anderem mit Kastaniensüppchen und elektrisierendem Hibiskusblütensorbet nicht minder glamourös gibt, steigt ab 21:00 Uhr eine Party mit Goldblatt-Champagner und fulminantem Lichtkonzept.

Filmcasino, Odeonsplatz 8, ab 19 Uhr www.filmcasino.net

Weniger Goldkonfetti, dafür mehr Wellenreiterharmonie gibt’s im Arts ’n’ Boards in der Nähe des Hohenzollernplatzes. Ein Jungle Buffet in Arts-Qualität, ein mitternächtlicher Prosecco- und Hotdog-Snack, viel Tanz und nichts weniger als die größte Konfettischlacht der Stadt erwarten euch in dem originellen Lokal.

Arts ‘n’ Boards, Belgradstr. 9, ab 19 Uhr www.arts-and-boards.de

Silvesterparty im NY.Club

Winnie & Mutti, das schrille Duo, sind die spitzzüngigen Hosts der hoffentlich ebenso schrillen Silvesterparty im frisch umgezogenen NY.Club. CO2 Cooling Jets und Unmengen von Prosecco tun ihr Übriges.

NY.Club Elisenstr. 3 ab 23 Uhr, www.nyclub.de

„a night of uplifting clubsounds“ im Muffatwerk

Mit der PandaParty, No Booty No Party und Fancy Footwork bunkern sich gleich drei umtriebige Party-Crews an Silvester im Muffatwerk ein. Die resultierenden Partys dürften legendär werden.

Muffatwerk, Zellstraße 4, ab 22 Uhr, www.muffatwerk.de

Silvesterfest Gans am Wasser

Am Ufer des Mollsees lädt das Gans am Wasser zum kleinen, aber feinen Silvesterfest ein. Nach Mitternacht wird im Zirkuszelt weitergefeiert und -getanzt, mit einem Live-Set von Lasha Chapel.

Gans am Wasser, Mollsee im Westpark , ab 23 www.gansamwasser.de