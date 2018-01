Rosenmontagsball 2018

× Erweitern Foto: Bernd Müller Oberanger-Fasching

Der größte Faschingsball der Münchner Szene findet alljährlich am Rosenmontag im Oberangertheater statt. Das Motto lautet heuer „Honeymoon“ und wurde von den Veranstaltern zu Ehren der „Ehe für alle“ gewählt. Wer also am 12. Februar einen der Geldpreise für das beste Kostüm ergattern möchte, sollte sich schon einmal Gedanken um ein passendes Outfit zum Motto „Honeymoon“ machen. Der Vorverkauf startet am 8. Januar im Sub, bei SpeXter und im Oberangertheater selbst, der Erlös des Abends kommt den veranstaltenden Gruppen der Münchner LGBTIQ*-Szene zugute.