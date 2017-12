Red Ribbon Benefiz

Einmal im Jahr steht die kultige Garry Klein-Mittwochsparty ganz im Zeichen der roten Schleife.

Einmal im Jahr steht die kultige Garry Klein-Mittwochsparty ganz im Zeichen der roten Schleife. Am Nikolaustag ist es wieder soweit! An den Turntables entzückt DJ Anette Party (Bild) mit einem unbeschwerten Potpourri aus elektronischen Sounds der letzten 20 Jahre – Beats und Bass und garantiert nicht jugendfrei! Außerdem ist die Selige Münchner Maikönigin Susi Sendling vor Ort ebenso wie der amtierenden Bavarian Mr. Leather. Und das Team vom Harry Klein setzt noch eins oben drauf: Die Hälfte der Eintrittsgelder als Spende an die Münchner Aidshilfe!

6.12., Harry Klein, Sonnenstr. 12, 23 Uhr, www.harrykleinclub.com