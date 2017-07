Aller guten Dinge sind drei – das dachte sich auch die Macher der Playground-Party Vol. 3 im MMA.

× Erweitern Foto: Mark Kamin Queer kids just wanna have fun

Wer von euch tagsüber nicht genug auf dem CSD gefeiert hat oder nicht nach Hause will, kann beim CSD-Special noch hemmungslos weiter tanzen. Damit das auch klappt wurde ein Staraufgebot an DJs gebucht: An den Reglern steht der Berliner Boris von Ostgut Ton, der sonst im Berghain residiert. MCMLXXXV von der Herrensauna wird euch ebenso ziemlich einheizen. Wer noch nicht genug hat, sollte bis zu Rony Golding durchhalten, den man von Partys wie Less Drama More Techno aus Paris kennt. Goldings Kollege und Synonym für European Queer Techno Ben Manson von Playground übernimmt im Anschluss die Regler. Also lasst die Spielsachen zu Hause und spielt lieber miteinander auf dem großem queeren Spielplatz im MMA.

× Erweitern Foto: Mark Kamin Queer kids just wanna have fun

15.7., MMA x Playground Vol. 3, Katharina-von-Bora-Straße 8, Einlass ab 21h, ab 10 Euro, www.playground-party.de