Queer Acts von Weltformat auf dem Panta Rhei Festival

Foto: James Ginzburg Emptyset Foto: Nick Widmer FAKA Foto: Julia Burlingham Mykki Blanco Foto: Dmitrij Matvejev Metroscan

Das Panta Rhei Festival findet am 5. Mai in Blitz und Muffatwerk ganz getreu der deutschen Übersetzung des Veranstaltungsnamens – „alles fließt“ – statt.

Uns erwartet ein hoch spannendes Programm aus Performance, Pop, Installation, Avantgarde, Techno und Electronica, das seinesgleichen sucht. Durch Künstler wie Lotic, Mykki Blanco und FAKA liegt ein klarer Fokus auf extravaganten Queer Acts mit internationalem Renommee. Zudem kommt man in den Genuss, Größen wie Alessandro Cortini, Pantha du Prince, Sleaford Mods oder Emptyset live zu erleben. Zu guter Letzt sind auch Auftritte von Metroscan, Tara Transitory und La Staab zu nennen. In jedem Fall einer der heißesten Tipps des Jahres! Unter keinen Umständen verpassen, am besten gleich Tickets kaufen.

5.5. Muffatwerk und Blitz, 19 Uhr, Tickets unter https://www.muffatwerk.de/de/events/view/3847