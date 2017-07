PrideWeek 2017

Queere Partys satt

Natürlich wird beim Münchner CSD auch mächtig abgefeiert! Das gilt nicht nur für das Highlight-Wochenende am 15./16. Juli, auch schon die PrideWeek versprüht Partylaune an allen Ecken und Enden.

× Erweitern Foto: Bernd Müller CSD München

Love Music, Hate Fascism

Das vierte Open-Air-Event der Partyreihe „Love, Beats & Happy Bass“. Das Konzept: Am Rindermarkt abtanzen und zugleich ein Zeichen gegen Intoleranz, Hass und Homophobie setzen.

8.7., ab 17 Uhr, Rindermarkt

× Erweitern Foto: Bernd Müller CSD München

Uschi Einhorn

Die Extra-Party für LGBTIQ* & Friends mit Beach-Terrasse und den DJs Michal Serr und Lisa La Vocal. Wer ein Uschi-Taxi kostenlos ordern will, meldet sich dazu auf der Facebook-Seite an.

8.7., 4 Elements, Landsberger Str. 163, 21 Uhr, www.uschi-einhorn.com

× Erweitern Foto: Bernd Müller CSD München

Pride Week Opening

Der bekannte NY.Club befindet sich auf Tour und macht zum CSD unter anderem im Klub High Jinks am Hauptbahnhof Station. Der DJ: Dani Toro aus Mailand, der Knüller: von 23:30 bis 0:30 Uhr sind alle Drinks frei, wenn ihr an der Kasse das Stichwort „Pride“ nennt!

8.7., High Jinks, Elisenstr. 3, 23 Uhr

× Erweitern Foto: Bernd Müller CSD München

Garry Klein

Die erfolgreiche queere Mittwochsparty holt sich zum CSD ihren All-Time Favourite Alkalino ins Haus. House und Techno vom Feinsten in einer Location, die ihresgleichen sucht.

12.7., Harry Klein, Sonennstr. 8, 23 Uhr, www.harrykleinclub.com

× Erweitern Foto: Bernd Müller CSD München

CSD Warm-up-Party

Die Jungs und Mädels von „NoDifference! feiern zusammen mit den Studentinnen und Studenten von „Queer Campus“ ein CSD-Opening, das endlich mal vor 23:00 Uhr beginnt. Die Drinks sind übrigens kostenlos!

14.7., Jugendzentrum diversity, 19 Uhr, www.diversity-muenchen.de

× Erweitern Foto: Bernd Müller CSD München

Rote Sonne mit Regenbogen

Mit „Queer Squad“ präsentieren die langjährigen Gastgeber des Candy Club eine Veranstaltungsreihe für Münchenspartyfolk mit Liveacts und DJs, die Raum für Diversität und alle Lebensstile schaffen. Dafür stehen die DJs Eric D. Clark, Mo Chan und Konrad Wehrmeister.

15.7., Rote Sonne, Maximiliansplatz 5, 21 Uhr, www.rote-sonne.com

× Erweitern Foto: Bernd Müller CSD München

Playground Vol. 3

Die Partys im Klub Mixed Munich Arts sind zuletzt ein riesen Erfolg. So kann es weitergehen! Auch am CSD-Samstag, wenn die Crew zur Playground Vol. 3 mit keinem Geringeren als DJ Boris (Ostgut Ton) an den Plattentellern einlädt. Be yourself, be surprised, be open mindend!

15.7., MMA, Katharina-von-Bora-Str. 8, 21 Uhr, www.mixedmunicharts.de

× Erweitern Foto: Bernd Müller CSD München

Rathausclubbing

Was soll man dazu noch sagen? Binnen weniger Minuten waren auch in diesem Jahr alle Vorverkaufstickets weg. Wer noch Karten möchte, kann sie am CSD-Samstag ab 11 Uhr am Infopoint/Marienplatz abholen. Ja, die Schlange dort ist immer lang, aber dafür hat fast jeder noch sein Ticket bekommen. Ab 22 Uhr erwarten euch dann ein riesiger Open-Air-Bereich und sechs Dancefloors, die von Schlager über House und Alternative bis hin zu Walzerklängen aus dem Ballroom-Dancefloor keine Wünsche offenlassen.

15.7., Rathaus München, 22 Uhr, www.csdmuenchen.de/rathaus

× Erweitern Foto: Bernd Müller CSD München

All Night Long

Auch am Samstag setzt der Klub Harry Klein auf einen seiner beliebtesten DJs: Karotte wird dafür sorgen, dass tanzen so wichtig wird wie atmen und Klubgäste zu Schicksalsgenossen werden.

15.7., Harry Klein, Sonnenstr. 8, 23 Uhr, www.harrykleinclub.com

× Erweitern Foto: Bernd Müller CSD München

Luxuspop Goes CSD

Die Freitagsparty des NY.Club hat ihre neue Heimat im Jack Rabbit gefunden. Heute gibt es hier natürlich auch eine Extraportion Pop, Charts und Disco – dazu Drinks und warme Worte von den Haus-Meisterinnen Winnie & Mutti.

15.7., Jack Rabbit, Sonnenstr. 8, 23 Uhr

× Erweitern Foto: Bernd Müller CSD München

Hochhouse

Wer zum Abschluss des CSD 2017 noch immer Energie hat, der darf die Hochhouse-Party nicht verpassen. DJ Florian Reith macht euch noch mal richtig Beine und sorgt für einen relaxten Sonntagabend.

16.7., awi, Müllerstr. 26, 21 Uhr