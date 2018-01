Pink Bungalow

× Erweitern Foto: Lovepop DJ James Munich

Zur ersten Augsburger queeren Party im neuen Jahr lädt die Lovepop-Crew in den Bungalow Club. In den geschichtsträchtigen Räumen, in denen zuvor unter anderem das „Kerosin“ oder das „Glyzerin“ beheimatet waren, sorgt diesmal DJ-Urgestein DJ James Munich (Bild) mit einer extrem tanzbaren und hitverdächtigen Mischung aus Pop, Dance, House, Black und Queer Classics für ausgelassene Stimmung auf der Fläche.

13.1., Bungalow Club, Gögginger Str. 28, 23 Uhr, www.bungalow-augsburg.de